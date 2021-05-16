Три человека умерли от коронавируса в Татарстане

Общее число смертей от коронавируса достигло 483. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зарегистрировано три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным регионального министерства здравоохранения, скончались трое мужчин 1947, 1951 и 1963 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 16 мая 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 483 случая.