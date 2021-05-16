Лишь один игрок "Ак Барса" сыграет на чемпионате мира в составе сборной России

Фото: ХК "Ак Барс".

Стал известен окончательный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Латвии. В окончательную заявку попал только один хоккеист "Ак Барса" - форвард Дмитрий Воронков.

Кроме того, останется тренироваться с национальной командой еще один игрок казанского клуба - нападающий Илья Сафонов. В случае возникновения проблем у кого-то из игроков официального списка, он сможет также сыграть на чемпионате мира.

Отметим, что турнир сильнейших сборных мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.