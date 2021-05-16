Пляжный сезон 2021 в Ульяновске: где девушкам можно будет отдыхать в бикини

Всего в городе будут работать 4 места отдыха у воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пляжный сезон в Ульяновске традиционно начнется с 1 июня. Однако из-за жаркой погоды на городских акваториях уже можно встретить людей.

Как сообщил заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска» Владимир Серов, местами отдыха граждан вблизи воды традиционно станут участки прибрежной акватории на старом Свияжском пляже (северо-западнее перекрёстка улиц Минаева и Хлебозаводской), котлован на реке Свияга юго-западнее садового товарищества «Борьба» и парк 40-летия ВЛКСМ.

До конца мая на данных территориях наведут санитарный порядок, отремонтируют и покрасят кабинки для переодевания, душевые, малые архитектурные формы, завезут чистый песок, вырубят поросль, установят контейнеры для сбора и вывоза ТКО.

- Обращаю внимание, что единственным официальным местом купания в Ульяновске остаётся Центральный Волжский пляж, где будет организовано дежурство спасателей. Места отдыха вблизи воды не предназначены для купания, на них, как и на других подобных участках, мы установим запрещающие знаки и аншлаги. Здесь также будут дежурить спасатели, – отметил Владимир Серов.

Также в целях безопасности вблизи плавучих фонтанов на реке Свияга МУП «Ульяновскводоканал» разместит знаки о запрете приближения к ним из-за опасности поражения электрическим током.

Планируется, что до остановки «Центральный пляж» на спуске Степана Разина будет организовано движение регулярных автобусных маршрутов.