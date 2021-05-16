Полумарафон «ЗаБег.РФ»: Казань присоединилась к проекту

Участники забега преодолеют дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 километр. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

30 мая Казань присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Участники соревнования будут стартовать в 9:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Одновременно с казанскими спортсменами на старт выйдут более 100 тысяч бегунов в 85 городах России. Участники забега преодолеют дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 километр. Самые маленькие бегуны смогут поучаствовать в забеге Timerkids. Обязательным условием для участия в соревновании станет наличие медицинской справки.

По результатам полумарафона будет названа беговая столица страны. Ее определят по трем критериям: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города; соотношению участников к общему населению города и средней скорости бега участников. Казань уже завоевывала этот титул дважды – в 2017 и 2018 годах.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Напомним, впервые синхронный старт во всех субъектах России был дан в 2020 году. Тогда запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно» появилась в главной Книге рекордов Гиннеса. «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.