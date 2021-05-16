С начала мая в Татарстане утонули два человека

Несмотря на жаркую погоду купаться в Татарстане все еще запрещено. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Купальный сезон в Татарстане еще не открыт. В связи с этим купание в водоемах, в том числе на специально оборудованных для этого пляжах, на сегодня запрещено.

С начала мая в республике при купании погибли уже два человека, еще двоих удалось спасти. На водных объектах для предотвращения летальных исходов проводятся специальные рейды мобильных патрульных групп.

За купание в необорудованных местах нарушителей ждет штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Родители детей, купающихся без присмотра, могут быть привлечены к административной ответственности при установлении факта неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По статистике около 80% случаев гибели на воде происходит во время купания в необорудованных и запрещенных местах. Причинами гибели становятся судороги и сердечно-легочные спазмы от перепада температур воды и воздуха, удары о подводные предметы при нырянии.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что купание в холодной воде может привести к судорогам – резкому и очень болезненному сокращению мышц. Когда нагревшийся на солнце человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – остановка дыхания из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур.

Немало происшествий связано с нырянием в незнакомом месте. На дне могут быть ямы, коряги, камни и другие посторонние предметы.

Кроме того, нельзя оставлять без присмотра маленьких детей, поскольку они могут утонуть почти мгновенно. Также одной из главных причин гибели на воде становится купание в нетрезвом виде.