"Им отступать некуда, как и нам": Слуцкий поделился ожиданиями от матча Рубин - Ротор 16 мая 2021

Фото: ФК "Рубин".

Уже сегодня завершится чемпионат России по футболу. Чемпион уже известен - им стал петербуржский "Зенит". Однако интриг перед заключительными играми сезона еще достаточно. Так, например, "Рубин" может впервые за шесть лет попасть в еврокубки. СЕйчас команда Слуцкого идет на 4 месте, набрав 52 очка. Чтобы гарантировать себе участие в Лиге Конференций казанцам надо в заключительном туре обыгрывать "Ротор".

Для волгоградцев этот матч также важен. Сейчас "Ротор" идет на 15 месте и в случае поражения вылетит в ФНЛ. А вот победа позволит волгоградцам сохранить прописку в Премьер-Лиге.

- Это для "Ротора" и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков - все-таки ключевая игра и может быть хороший сезон при удачных раскладах. Поэтому обращаюсь с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду, погода наконец-то великолепная. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона. Две последние игры "Ротор" провел на принципиально ином уровне, чем они играли до этого. Обыграли "Ахмат", проиграли уже в самой концовке "Сочи" в равной напряжённой борьбе, имея моменты. Поэтому отступать им некуда, как и нам. Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон - это все-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться, - заявил накануне мача Леонид Слуцкий..

Игра "Рубин" - "Ротор" состоится 16 мая в Казани. Начало поединка в 14;00.