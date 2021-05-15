Причина в запланированных технических работах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 мая жители Казани временно не смогут пополнить свои транспортные карты. Это связано с запланированными техническими работами, которые пройдут с 0.00 до 10.00.

- Услуга будет недоступна в пунктах пополнения, банкоматах, сервисах «Отложенное пополнение», в том числе при записи ресурса на валидаторе у кондуктора, - сообщает комитет по транспорту Казани

Там горожан просят заранее пополнить свои транспортные карты и также отмечают, что заявленные технические работы не отразятся на оплате проезда.