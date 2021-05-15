Несмотря на коронавирус, в Татарстане школьникам разрешили отметить выпускные в кафе и ресторанах

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В целом ситуация в Татарстане с коронавирусом остается стабильной. Нет никаких особых предпосылок к росту или снижению заболеваемости этой инфекцией. В среднем за сутки в республике выявляется по 30-35 зараженных. Об этом во время пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Так, по ее словам, эпидемиологические итоги длинных майских праздников специалисты управления подведут в конце месяца. Тем не менее поводов сейчас запрещать проводить массовые торжества нет.

Поэтому, как сказала Авдонина, школьникам разрешено отметить выпускные в кафе и ресторанах. Но при этом она напомнила, что залы общепита не должны быть заполнены более чем на 70% и присутствовать должны только выпускники и их родственники. Первым можно медицинские маски снять, а вторым во время торжества обязательно надеть. Также при рассадке в залах той же школы должна соблюдаться и социальная дистанция, а также оснащение помещения бактерицидными лампами.