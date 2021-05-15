Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести в Казани проверку суицида студента ТИСБИ

В частности, Бастрыкин поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий. Фото: СК России

В связи с обращением Наталии Андреевой установить имеется ли связь суицида ее сына – студента ТИСБИ, со стрельбой в школе Казани, председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку.

- Он поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятого процессуального решения, - сообщили в СК России.

Напомним, Даниил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года. По словам ее матери, он так же учился в ТИСБИ. Как рассказала женщина, именно после поступления в учебное заведение поведение ее сына резко изменилось – он начал отдаляться о семьи и несколько раз пытался покончить с собой. Она утверждает, что Даниил так же, как и другой студент ТИСБИ Ильназ Галявиев устроивший стрельбу в школе Казани, начал назвать себя Богом.

Женщина считает, что на мальчика повлияли извне, через компьютерную игру, и что неизвестные специально избрали студентов ТИСБИ объектами психологической обработки. По подозрениям Андреевой, в ее случае все закончилось суицидом сына, а в случае Ильназ Галявиев ужасным преступлением.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.