В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 34 человека

В этот раз госпитализация понадобилась половине зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 15 мая Минздрав республики. Один из них является завозным, а остальные – контактными. Госпитализировать пришлось 17 человек, другие 17 инфицированных лечатся на дому.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то больше всего за прошедшие сутки больных было выявлено в Казани (10 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

В итоге по состоянию на эту субботу в Татарстане за все время пандемии было зарегистрировано 20 978 случаев заражения коронавирусом. В 17 971 из них люди смогли выздороветь, а в 480 скончались в результате болезни.