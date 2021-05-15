В Казани до конца июня перекрыли улицу Королева

Введение ограничения связано с капремонтом тепловых сетей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за проведения капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей в Казани частично перекрыли движение транспорта по улице Королева.

Согласно распоряжению Исполкома города, ограничение на участке - от улицы Хасана Туфана до дома №47 по улице Королева, будет действовать вплоть до 30 июня.

Напомним, так же по причине ремонта в Казани с 17 мая до 30 сентября перекроют движение по улице Чуйкова - от улицы Мусина до улицы Короленко.