В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Жара продержится в регионе минимум до понедельника, 17 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Так, согласно сделанным прогнозам, начиная с этой пятницы, 14 мая, и далее в субботу и воскресенье (15 и 16 мая) на территории Татарстана местами температура воздуха днем будет в пределах от +34 до +35 градусов. Даже по ночам столбики термометров могут показывать +20 и выше градусов. И такая жара продержится в регионе минимум до понедельника, 17 мая.

При этом в ближайшие дни особых осадков не ожидается. Разве, что в воскресенье, 16 мая, днем пройдет небольшой дождь и гроза с усилением ветра до 15 м/с. А в начале следующей неделе вновь без осадков.