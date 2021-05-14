Вирус у умерших был идентифицирован в результате проведения патологоанатомической экспертизы. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщил 14 мая Минздрав Татарстана, в республике подтвердились еще две смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 68-ми и 4-ти лет. Вирус был идентифицирован в результате проведения патологоанатомической экспертизы. Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 480.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 33 новых случая заражения им. Все они являются контактными. Госпитализация понадобилась 19 людям. Оставшиеся 14 человек будут лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был диагностирован у 20 944 человек. 17 923 из них смогли победить болезнь.