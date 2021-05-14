«Ха, ты бог? Посмеялись над ним и все»: ректор ТИСБИ Нэлла Прусс рассказала о своем бывшем студенте Ильназе Галявиеве, который устроил стрельбу в школе Казани

Никто всерьез не воспринимал заявления молодого человека.

Во время пресс-конференции ректор казанского университета ТИСБИ Нэлла Прусс, где учился орагнизатор стрельбы в школе №175 Ильназе Галявиев, рассказала о том, как он вел себя во время учебы. В том числе не могла она обойти и то, что Ильназ ранее заявлял одногруппникам о том, что он бог.

- «Ха, ты бог?»: посмеялись над ним и все. Он же не проявлял это: «Я вот, подчиняйтесь». Нет. Он называл себя тихонько богом. В нашей же с вами среде если кто себя так назовет это не значит, что нужно бежать, нужно его к психиатру. Нет!, - отметила Прусс.

По словам ректора, Ильназе Галявиев учился хорошо – на четвёрки и пятерки. Никаких вопросов у руководства к этому студенту никогда не было. Правда, был он слишком тихим и не выделялся из толпы. Единственное, да, был волонтером. Но все время сидел в компьютере. Теперь после произошедшего в школе Казани в ТИСБИ все же решили обращать внимание на таких «тихушников» как Гилявиев.

- Мне психиатры сказали, что это очень реальная вещь, что он тихий, тихий, а потом у него все в какой-то момент все выплескивается в какое-то преступление, - сказала Нэлла Прусс.

При этом ректор задается вопросом, почему никто в итоге не поинтересовался тем, почему 1,5 года от Ильназа Галявиева съехала его семья. Спустя время парень был отчислен.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.