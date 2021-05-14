В Татарстане в пруду нашли тело 17-летнего подростка

По факту обнаружения утром 13 мая в пруду в селе Лубяны Кукморского района республики тела 17-летнего местного жителя СУ СКР республики проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, молодой человек мог утонуть.

Уже выяснили, что накануне вечером погибший ушел из общежития купаться на пруд. Назад его приятели так и не дождались. Пошли на поиски, и на берегу нашли личные вещи, одежду. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, и через некоторое время водолазы извлекли его тело с трехметровой глубины.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР Татарстана.