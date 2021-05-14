С начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 944 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Все они являются контактными. 19 человек пришлось госпитализировать, остальные – 14 инфицированных, получают лечение на дому. Отметим, что в плане географии распространения коронавируса в Татарстане за прошедшие сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани (17 человек) и Набережных Челнах (5 человек). Сообщает Минздрав республики.

Там также уточняют, что с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 944 человек, 17 923 из них выздоровели, в том числе 55 человек за минувшие сутки, а 478 скончались.