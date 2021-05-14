В Казани в СИЗО№2 нашли тело 23-летнего прапорщика

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня, 14 мая, в Казани на территории следственного изолятора №2 (СИЗО) было найдено тело работавшего там 22-летнего прапорщика. Предположительно, сотрудник внутренней службы покончил с собой, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

На данный момент в здании СИЗО №2 работают правоохранители. Они вместо с сотрудниками управления федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану разбираются в произошедшем.