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Происшествия14 мая 2021 12:25

В Казани в СИЗО№2 нашли тело 23-летнего прапорщика

Предположительно, он покончил с собой
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня, 14 мая, в Казани на территории следственного изолятора №2 (СИЗО) было найдено тело работавшего там 22-летнего прапорщика. Предположительно, сотрудник внутренней службы покончил с собой, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

На данный момент в здании СИЗО №2 работают правоохранители. Они вместо с сотрудниками управления федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану разбираются в произошедшем.

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