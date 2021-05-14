В Казани частично перекрывают движение по пяти улицам

Так на одном из участков улицы Затонская движение транспорта будет ограничено вплоть до 5 ноября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Так, согласно постановлению Исполкома Казани, с 18 мая по 20 июля из-за реконструкции магистрального тепловода в городе частично ограничат движение транспорта по улице Белинского. Речь идет об участке напротив дома №5.

Также, собираются закрыть еще три улицы:

- по 15 июля движение ограничено по ул.Большая Красная, на участке от ул.Толстого до ул.Батурина.

- с14 мая по 6 июня для движения закроют ул.Дзержинского, участок от ул.Чернышевского до ул.Пушкина.

- с 17 мая по 15 июля движение ограничат по ул.Карла Маркса, на участке от ул.Пушкина до ул.Максима Горького.

Причина в дорожном ремонте. Он будет проводиться с 6.00 до 21.00 (по одной полосе на каждом из участков).

Кроме того, из-за выноса инженерных сетей ради строительства дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга», до 5 ноября движение перекрыто и по улице Затонская – до садового некоммерческого товарищества «Пролетарий».