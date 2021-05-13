В конце этой недели в Татарстане ожидается 34-градусная жара

С каждым последующим днем температура воздуха будет только расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, днем в пятницу, 14 мая, на территории республики будет преимущественно без осадков, ветер умеренный. Максимум, что покажут столбики термометров – от +27 до +32 градусов (в Казани от +29 до +31). Но как оказалось это только начало. Татарстан ожидает по-настоящему летняя жара.

Так, уже в субботу, 15 мая, в регионе днем температура воздуха снова поднимется и будет в пределах от +28 до +33, и преимущественно без осадков.

Не ожидается дождей и в воскресенье, 16 мая. Зато днем станет очень жарко - от +29 до +34 градусов.