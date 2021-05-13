Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 478. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 мая, в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали 79-ти и 67-ми летние женщины, а также 82-летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 478.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявили 35 новых случая заражения. В 22 из них пациентов пришлось госпитализировать, а в остальных 13 случаях люди получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 20 911 человек. 17 868 из которых смогли вылечиться.