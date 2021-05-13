СУ СК Татарстана: мужчина залез в чужую квартиру и пока искал ключ от сейфа насмерть забил битой хозяина

Злоумышленники задержаны и уже частично признали свою вину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах 28-летнего мужчину и его 36-летнюю сожительницу арестовали по обвинению в убийстве.

Как полагает следствие, парочка узнала, что у 62-летнего местного жителя в квартире стоит сейф с деньгами. Вот они и решили обчистить его. Для этого женщина пришла 8 марта в гости к потерпевшему. Когда тот заснул, она впустила в квартиру своего сожителя.

Вместе они начали искать ключ от того самого сейфа. Но тут проснулся хозяин. Злоумышленник несколько раз ударил его битой по голове и тот потерял сознание. Поиски ключа от сейфа продолжились. Во время которых незваный гость еще несколько раз избил потерпевшего все той же битой. Последний от полученных травм скончался. Парочка, видимо, так и не найдя заветный ключ, забрали из квартиры 1,7 тысячи рублей и скрылись.

На следующий день тело убитого обнаружил его сын. Далее уже в ходе осмотра правоохранителями квартиры был найден установленный потерпевшим видеорегистратор. Записи с него позволили установить личности злоумышленников и задержать их.

- Причастность к совершению преступления обвиняемые признали частично. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.