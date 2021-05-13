В Татарстане из реки Лубянка водолазы достали тело мужчины

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 13 мая, около села Лубяны Кукморского района из реки Лубянка водолазы ЗПСО №4 достали тело 17-летнего парня, жителя Набережных Челнов. Его нашли в двух метрах от берега и на глубине трех метров.

- Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительной данным, погибший отдыхал в компании из нескольких человек на берегу реки Лубянка.

В какой-то момент молодой человек ушел прогуляться и в темноте по неосторожности упал в воду и не смог выбраться. Чтобы ему помочь, рядом никого не оказалось.