В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирус в Татарстане обнаружили у 20 911 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил 13 мая Минздрав Татарстана, за минувшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. При этом лишь один из них является завозным. В этот раз госпитализация понадобилась 22 инфицированным. Оставшиеся – 13 пациентов, будут лечиться на дому.

Сто же касается географии распространения коронавируса в Татарстане, то за указанные сутки больше всего новых больных было зарегистрировано в Набережных Челнах (13 человек) и Казани (8 человек).

Всего с начала пандемии коронавирус в Татарстане обнаружили у 20 911 человек. 17 868 из них, в том числе 80 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 475 скончались.