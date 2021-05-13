Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Казани в мае 2021 года

В рейтинг также попала вакансия водителя-экспедитора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Портал Superjob.ru назвал самые высокооплачиваемые вакансии Казани в мае 2021 года.

Так топ-5 возглавило предложение по поиску специалиста по развитию интернет ресурсов Web developer (PHP / full-stack) с зарплатой от 140 000 до 175 000 рублей в месяц. От соискателя, в частности, требуется опыт веб-разработки от трех лет

На втором месте этого рейтинга с зарплатой в 100 000 рублей вакансия программиста 1C. Среди перечисленных требований - стрессоустойчивость и внимательность.

Далее идет предложение поработать водителем-экспедитором категории Е - зарплата до 100 000 рублей. Одно из требований к соискателю - это опыт вождения с полуприцепом не менее двух лет.

На четвертом месте вакансия программиста на языке высокого уровня C++ developer с зарплатой от 90 000 рублей в месяц.

Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий Казани в мае 2021 года замыкает предложение стать ведущим специалистом отдела судебного взыскания. Работодатель готов платить от 80 000 рублей в месяц. Из требований к соискателю - умение находить решение в конфликтных ситуациях и способность убеждать.