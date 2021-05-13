14 детей, пострадавших при стрельбе в школе Казани, находятся в больнице под круглосуточным наблюдением

Ранее был выписан один ребенок.

Сейчас в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) продолжают оставаться 14 детей, которые пострадали при стрельбе в школе №175 в Казани. Несмотря на то, что их состояние оценивается как стабильное, они все равно находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Напомним, что ранее из стационара ДРКБ был выписан 14-летний мальчик, который в результате ЧП получил сотрясение головного мозга и ссадины лица. Он также находится под наблюдением медиков, но уже по месту жительства.

Тем, временем в федеральных больницах в Москве врачи продолжают работать с восемью пострадавшими – пятеро детей и трое взрослых. Их раненых и травмированных при стрельбе в школе из Казани доставили в Москву на специальном самолете МЧС России. Сообщается, что пострадавшие перенесли полет стабильно.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия суд отправил его под арест на два месяца.

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