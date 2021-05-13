Президент Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрам 2021

Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в Галеевской мечети Казани. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 13 мая, в Татарстане отмечается окончание священного для мусульман месяца Рамазан и связного с ним поста – Ураза-байрам. Так, президент республики Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в Галеевской мечети Казани. Также глава региона обратился к жителям Татарстана.

- К великому сожалению последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убежден, что эта трагедия еще больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Пусть же Ураза-байрам вновь наполнит наши сердца верой, любовью и милосердием! Помолимся вместе о погибших и раненых. Желаю вам и вашим близким милости Всевышнего, мира, счастья, здоровья и благополучия! – гласит обращение президента Татарстана.

Отметим, в этот четверг, 13 мая, во всех мечетях республики люди молились о погибших и о в скорейшем выздоровлении пострадавших при стрельбе в школе №175 Казани.