Созданная, после стрельбы в школе Казани, народная петиция об охране образовательных учреждений спецподразделениями за день набрала более 11 000 подписей

Молодой человек с ружьем ранил 62-летнего вахтера, чтобы пройти в школу и устроить там стрельбу. Фото: Евгения БУБЛИК

После стрельбы в школе Казани, где невооруженный вахтер не смог остановить молодого человека с ружьем и был ранен, некий Антон Ароян создал в Сети народную петицию, в которой предлагает на законодательном уровне закрепить в образовательных учреждениях в качестве охранников сотрудников спецподразделений. За один день она уже набрала более 11 000 подписей

- Этим должны заниматься компетентные профессионалы с соответствующим уровнем подготовки и табельным оружием, регулярно проходящие медицинское освидетельствование. Люди пенсионного и предпенсионного возрастов с термосами и тревожной кнопкой под столом не способны обеспечить безопасность, - пишет автор петиции. - Почему на ЕГЭ дети проходят несколько металлоискателей, а в обычный день способны и ружье пронести в школу? Именно люди подросткового и юношеского возраста наиболее остро переживают свои жизненные проблемы и наиболее уязвимы к влиянию извне на их рассудок.

Эту законодательную инициативу адресовали Госдуме.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.