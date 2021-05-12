Дуров: Нападавший на школу хотел оставить канал в Telegram как предсмертную записку

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ситуацию с каналом напавшего на школьников в Казани Ильназа Галявиева Фото: СОЦСЕТИ

Канал в Telegram с названием "Бог", созданный совершившим нападение на школу в Казани Ильназом Галявиевым, не мог помочь правоохранителям предотвратить преступление. По словам основателя компании Павла Дурова, он стал публичным за 15 минут до совершения преступления и должен был служить предсмертной запиской убийцы.

– Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан, – написал Дуров в своем официальном канале на платформе.

По словам владельца мессенджера, убийца намеренно не раскрывал своих планов, чтобы не дать никакой возможности предотвратить преступление. Даже если бы в Telegram осуществлялся "мониторинг правоохранительных органов в реальном времени".

– Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно, – резюмировал Павел Дуров.

Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в стенах казанской гимназии №715. Двое учителей и семеро детей скончались от полученных ран. В день траура, 12 мая состоялись похороны.

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