Зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева объяснила, почему во время стрельбы в школе Казани появилась информация о двух нападавших

Школа оборудована системой видеонаблюдения. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

12 мая во время пресс-конференции зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что школа №175, где произошла стрельба оборудована видекамерами и записи с них показали, что в нападении участвовал один человек – 19-летний Ильназ Галявиев, который в итоге сам сдался в руки прибывших по тревоге правоохранителей.

Поступившую же в самом начале недостоверную информацию о двух нападавших Фазлеева частично объяснила возникшей паникой. Ей способствовали многочисленные сообщения о произошедшем от очевидцев. Окончательно в ситуации смогли разобраться правоохранители, которые и установили, что нападавший действительно был один.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев при входе в здание из ружья выстрелил в 62-летнего вахтера, который пытался остановить его.Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс на третьем этаже. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей.