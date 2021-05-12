В казанской школе №715, где произошла стрельба, была охрана

11 марта 19-летний убийца расстрелял 9 человек в гимназии №715

Школу №715 в Казани, где произошла стрельба с 9 жертвами, охранял вахтер. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам заявления, что охраны якобы не было, фактически неоправданны.

– У нас есть разные формы охраны. Есть дневная, ночная. И что касается дневной – была охрана в виде вахтера. Она успела нажать тревожную кнопку, были вызваны все структуры. Поэтому сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем, – заявил министр на брифинге в среду 12 мая.

Кроме того, самоотверженно защищал детей педагогический состав школы. Учителя полностью исполнили план действий, прописанный в паспорте безопасности.

– Школа оснащена системами речевого оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступа, тревожной кнопкой, металлодетекторами и ограждением. То есть всем необходимым по паспорту безопасности, – резюмировал министр.

Напомним, что сразу после происшествия депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил об отсутствии охраны в школе. Контракт с ЧОПом действительно был разорван в 2019 году. Профессиональных секьюрити сменила вахтерша. Однако благодаря тому, что она успела нажать "тревожную кнопку", полиция смогла оперативно прибыть на место.