Список пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани, которых перевезут в больницы Москвы

Сейчас в больницах находится 23 пострадавших при стрельбе в школе №175. Фото: Александр БОЙКО

Если ранее вопроса о перевозке пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани не стояло, то теперь после промежуточного консилиума врачей было принято решение транспортировать восьмерых из них.

- Это трое взрослых и пятеро детей, - сообщила во время пресс-конференции зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Согласно списку по данным издания Life, речь идет о следующих пострадавших:

- Шигапов А., 9 лет — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

- Гумерова А., 15 лет — Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко

- Зиянгареев Т., 14 лет — РНИМУ им. Пирогова

- Киямова Л., 13 лет — РНИМУ им. Пирогова

- Хасанов К., 14 лет — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

- Мустафин М., 62 года — НМИЦ хирургии им. Вишневского

- Галиуллина Д., 50 лет — Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Приорова

- Садыкова А., 19 лет — Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. Сербского

Для их транспортировки используют самолет МЧС, который прибыл в Казань заранее. Отметим, что, по данным Минздрава Татарстана, сейчас в больницах находится 23 пострадавших – 20 детей и трое взрослых.

Напомним, стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался туда с ружьем наперевес. Всех, кого видел, он расстреливал. Также он произвел взрыв. Дети с учителями закрылись в классах и прятались под партами. Некоторые из них начали выпрыгивать из окон. Спустя время Ильназ сам сдался в руки правоохранителей. В результате устроенной им стрельбы погибли семеро детей и двое учительниц. Всех их хоронят 12 мая на разных кладбищах. В Татарстане эта среда объявлена днем траура.