Председатель СК России Александр Бастрыкин приехал в Казань и лично возложил цветы у школы №175, где расстреляли детей

Бастрыкин поручил расследование дела о стрельбе в школе Казани центральному аппарату СК России. Фото: СК России

В эту среду, 12 мая, в Казань прибыл председатель СК России Александр Бастрыкин. Он лично возложил цветы у школы №175, где расстреляли детей. Напомним, в результате ЧП, которое произошло утром 11мая, погибли семь учеников и две учительницы. Также с различными ранениями и травмами в больницах сейчас находится 23 человека – 20 детей и трое взрослых. Стрелявший - 19-летний Ильназ Галявиев задержан. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Убийство» часть 2. Парню грозит пожизненное заключение. Расследование этого дела Бастрыкин поручил центральном аппарату СК России.