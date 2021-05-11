Видео раненых детей при стрельбе в школе №175 в Казани появилось в Сети - 18+

Полицейские прибыли к школе в считанные минуты и все вокруг оцепили. Проехать туда могли только машины "скорой помощи" Фото: Евгения БУБЛИК

Жуткие кадры - видео раненых детей при стрельбе в школе №175 в Казани появилось в Сети. Они сидели и лежали на траве пока их грузили в машины «скорой помощи». Многие из них были в крови. Шокированные дети ничего толком не могли рассказать. Всего в больницу увезли 18 школьников с огнестрельными ранениями, ушибами и переломами. Одна часть детей, спасаясь, выпрыгнула в окна, а другая часть закрылась вместе с учителями в классах и пряталась под партами, пока не пришли полицейские.

По официальным данным, из-за стрельбы погибли семь учеников восьмого класса и две учительницы. Одна из них скончалась в больнице.

Напомним, утром 11 мая 2021 года в школу №175 зашел ее бывший ученик – 19-летний Ильназ Галявиев. При себе у него было ружье. Именно он устроил стрельбу, во время которой прогремел взрыв. Спустя время Ильназ сам вышел на крыльцо школы, где сдался полицейским.

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