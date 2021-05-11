«Сознание не нарушено. Его хватило на план, на организацию»: психолог считает, что расстрелявший учеников гимназии №175, может симулировать психологические расстройства

У казанского стрелка Ильназа Галявиева замечены признаки психопаталогии. Об этом заявил сотрудник КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин изданию «События».

Психолог с уверенностью отметил, что показания преступника будут запутанными и противоречивыми. Сам Галиявиев, по мнению Гарифуллина, эмоционально холодный и замкнутый тип. Он считает, что со стрелком никто не общался, и поэтому не удалось вовремя выявить шизоидные и аутические отклонения юноши.

«Холодный и замкнутый» внешне Галявиев вел себя крайне эмоционально после ареста. Напомним, во время допроса преступник заявил, что считает себя богом. По словам стрелка, он это осознал два месяца назад, а в начале года он заметил пробуждение внутри себя монстра. Молодой человек не скрывает и прямо заявляет о своей ненависти к окружающим.

Во время допроса преступник также заявил, что у него нет мамы. К биологической матери он обращается только по имени и давно отказался от своих родителей. На вопрос, просил или вменял ли ему кто-то организовать стрельбу и взрыв в школе, Галявиев ответил резко отрицательно. Ильназ с криком потребовал не приписывать ему психологические отклонения или мотивы других подобных преступников.

«Сознание не нарушено. Его хватило на план, на организацию», — добавил эксперт Гарифуллин. Он считает, что нужно проверить, не симулирует ли стрелок психические отклонения.

Это не единственное, что требует ясности. Следствию предстоит выяснить, как долго стрелок планировал свой кровавый визит в родную школу. Из разных источников «Комсомолке» стало известно, что Галявиев в апреле текущего года получил разрешение на оружие. Он приобрел турецкое ружье Hatsan Escort в одном из оружейных магазинов Йошкар-Олы.

4 мая Ильназ создал Telegram-канал, назвав его «Бог». С 6 мая публиковал свои мысли о предстоящем плане. По изображению, распространившемуся в социальных сетях, видно, что на утро сразу после трагедии на канал было подписано 14 аккаунтов. Это сподвижники Галявиева или просто знакомые – неизвестно. Равно как и неизвестно, знал ли кто-то еще о предстоящей кровавой бойне.

Об увлечениях стрелка и предупреждении о каком-то предстоящем случае нес информацию аккаунт Галявиева в другой социальной сети. До трагедии в статусе профиля Ильназа была надпись «Это только начало, дорогие мои… Мне не о чем сожалеть…» и фигурировала дата 28.04.21. После стрельбы в стенах школы в аккаунте преступника появился пост, где отмечены несколько других аккаунтов реальных людей. Информация об осведомленности этих людей о планах Галявиева не установлена.