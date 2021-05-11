МВД: Юноша, устроивший стрельбу в школе в Казани, действовал в одиночку

19-летний парень устроил в казанской школе настоящий Колумбайн

МВД по Республике Татарстан прокомментировало ЧП в школе №175. По словам официальных представителей, нападавший, 19-летний Ильназ Галявиев, зашел в учебное заведение в одиночку. Никакой информации о его пособниках пока нет.

– У нападавшего не было пособников. Галявиев был один. Информация о втором стрелке также неверная, – сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Напомним, на данный момент известно о гибели семерых детей и их учительницы. Еще 20 человек находятся в больнице, при чем шестеро подростков – в реанимации. "КП" продолжает следить за событиями.