Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 мая 2021 12:01

МВД: Юноша, устроивший стрельбу в школе в Казани, действовал в одиночку

В полиции сообщили, что информация о втором нападавшем не соответствует действительности
Андрей ЗобовАндрей Зобов
КомментироватьОставить комментарий
19-летний парень устроил в казанской школе настоящий Колумбайн

19-летний парень устроил в казанской школе настоящий Колумбайн

МВД по Республике Татарстан прокомментировало ЧП в школе №175. По словам официальных представителей, нападавший, 19-летний Ильназ Галявиев, зашел в учебное заведение в одиночку. Никакой информации о его пособниках пока нет.

– У нападавшего не было пособников. Галявиев был один. Информация о втором стрелке также неверная, – сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Напомним, на данный момент известно о гибели семерых детей и их учительницы. Еще 20 человек находятся в больнице, при чем шестеро подростков – в реанимации. "КП" продолжает следить за событиями.

ЧПСтрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии