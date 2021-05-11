Уроженка Казани – теннисистка Кудерметова прошла во второй круг турнира в Риме

Фото: федерация тенниса России.

Россиянка, уроженка Казани, Вероника Кудерметова и американка Кори Гофф одержали победу в первом раунде парных соревнований Internazionali BNL d'Italia. На старте состязаний теннисистки сыграли против итальянок Нурии Бранкаччо и Лючии Бронцетти.

За 40 минут матча Кудерметова и Гофф безошибочно выполнили все передачи, заработав также три эйса и шесть брейков. Спортсменки разгромили итальянский дуэт в двух сетах со счётом 6:0, 6:0.

В следующем раунде парного турнира российско-американская пара встретится с победительницами встречи Алла Кудрявцева (Россия)/Моника Никулесу (Румыния) – Габриэла Дабровски (Канада)/Эйжа Мухаммад (США).

Международный турнир по теннису в Риме проводится на открытых кортах на грунте. Призовой фонд турнира составляет 1 835 490 долларов.