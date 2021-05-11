Инвестиционный развод: жительница Чебоксар лишилась 2 миллионов рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чебоксарах завели уголовное дело по факту весьма крупного мошенничества. Став, жертвой аферистов, 40-летняя горожанка осталась без денежных средств. Об этом сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Полиции потерпевшая рассказала, что в интернете заинтересовалась объявлением инвестиционной платформы и решила воспользоваться ее услугами. По предварительным данным, после регистрации чебоксраке позвонил менеджер сайта платформы с предложением помощи при пользовании данным ресурсом.

Следуя указаниям телефонных собеседников, женщина совершила ряд операций по переводу денег на различные счета, что вызвало у нее беспокойство. Решив вывести деньги, чебоксарка обнаружила, что стала жертвой аферистов.

Интернет-преступники лишили женщину 2,175 миллиона рублей.