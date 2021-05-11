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Происшествия11 мая 2021 12:10

Инвестиционный развод: жительница Чебоксар лишилась 2 миллионов рублей

Попытки вывести деньги обратно не увенчались успехом
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чебоксарах завели уголовное дело по факту весьма крупного мошенничества. Став, жертвой аферистов, 40-летняя горожанка осталась без денежных средств. Об этом сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Полиции потерпевшая рассказала, что в интернете заинтересовалась объявлением инвестиционной платформы и решила воспользоваться ее услугами. По предварительным данным, после регистрации чебоксраке позвонил менеджер сайта платформы с предложением помощи при пользовании данным ресурсом.

Следуя указаниям телефонных собеседников, женщина совершила ряд операций по переводу денег на различные счета, что вызвало у нее беспокойство. Решив вывести деньги, чебоксарка обнаружила, что стала жертвой аферистов.

Интернет-преступники лишили женщину 2,175 миллиона рублей.

Криминал