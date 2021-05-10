В столкновении двух легковушек в Ульяновской области пострадали девять человек

Причины ДТП выясняются. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезная авария произошла в Ульяновской области 10 мая около 12.45. На автодороге возле поселка Ишеевка города Ульяновска столкнулись два легковых автомобиля - "Шкода Рапид" и "Лада Приора".

За рулем иномарки была 33-летняя женщина. Отечественной легковушкой управлял 33-летний мужчина. Что стало причиной ДТП - пока не ясно. Меж тем, столкновение было настолько сильным, что медицинская помощь потребовалась сразу девяти людям. Среди пострадавших оба водителя и два несовершеннолетних 2011 г.р. и 2017 годов рождения.