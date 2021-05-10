Гриль-фест 2021 в Казани: чем повара попробуют удивить гурманов

Фото: мэрия Казани.

15 и 16 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Гриль-фест». В предстоящие выходные жители и гости города смогут попробовать блюда из мяса, рыбы, сыра и овощей, приготовленные на барбекю. Предложат их посетителям фестиваля 15 кафе и ресторанов Казани.

В программу также войдут мастер-классы от Гильдии поваров Республики Татарстан по приготовлению и хранению продуктов, выступление музыкальных групп и DJ-сеты. В парке будут развернуты шатер для чайных церемоний, организована детская площадка с бесплатными мастер-классами и фотозона.

Мероприятие будет проходить на зеленом поле Горкинско-Отметьевского леса около контейнерного центра CUBE в течение двух дней с 12:00 до 20:00. Вход свободный.