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Происшествия10 мая 2021 15:07

Пытаясь купить билеты на самолет в интернете жительница Чувашии нарвалась на мошенников

Она потеряла 35 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Пока вычислить аферистов не удалось.

Пока вычислить аферистов не удалось.

Фото: Анастасия Осипова

45-летняя жительница Чебоксар обратилась в полицию. По ее словам, она стала жертвой мошенников. Женщина рассказала, что пыталась купить билеты на самолет в интернете.

- По ее словам, денежные средства в сумме более 35 тысяч были списаны с ее банковской карты при покупке авиабилетов на одном из сайтов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе МВД Чувашии.

ЧП