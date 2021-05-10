Пытаясь купить билеты на самолет в интернете жительница Чувашии нарвалась на мошенников

Пока вычислить аферистов не удалось. Фото: Анастасия Осипова

45-летняя жительница Чебоксар обратилась в полицию. По ее словам, она стала жертвой мошенников. Женщина рассказала, что пыталась купить билеты на самолет в интернете.

- По ее словам, денежные средства в сумме более 35 тысяч были списаны с ее банковской карты при покупке авиабилетов на одном из сайтов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе МВД Чувашии.