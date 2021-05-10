Из-за угрозы возникновения лесных пожаров в Татарстане объявили штормовое предупреждение

Татарстанцев просят быть предельно внимательными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 11 по 17 мая 2021 г. на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В связи с этим в республике официально объявлено штормовое предупреждение.

Косвенные признаки пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное зарево на горизонте.

Как тушат лесной пожар? Захлестыванием кромки пожара ветвями деревьев лиственных пород; забрасыванием кромки пожара рыхлым грунтом и путем устройства земляных полос, широких канав на пути движения огня.