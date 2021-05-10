В Татарстане у 34 человек диагностировали коронавирус

С момента начала пандемии коронавирусом заразились 20808 жителей Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 33 – контактные. 19 человек госпитализирован, 15 получают лечение на дому. При этом, в Казани за сутки выявили только 4 случая коронавируса. Лидерами по суточному приросту оказались Набережные Челны (10 заболевших) и Бавлинский район (9 заразившихся).

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 808 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 17 723 человека, в том числе 2 за минувшие сутки.