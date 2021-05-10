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Общество10 мая 2021 12:40

Сокращенная рабочая неделя: татарстанцы будут отдыхать еще один день

13 мая объявлен выходным в связи с празднованием Ураза-байрам
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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У татарстанцев будет еще один день для отдыха на природе.

У татарстанцев будет еще один день для отдыха на природе.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Длинные майские выходные подходят к концу. Уже во вторник, 11 мая все россияне выйдут на работу после 10 выходных дней. А вот для жителей Татарстана рабочая неделя будет не четырехдневной, а только трехдневной. Еще один выходной намечен на 13 мая. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

13 мая празднуется Ураза-байрам. Согласно указу президента республики Рустама Минниханова, этот день объявлен выходным. В среду, 12 мая, рабочий день будет сокращен на один час.