Чешские хоккейные игры 2021: в состав сборной России вошли три игрока "Ак Барса"

Дмитрий ВОронков восстанавливается от травмы, но, возможно, сможет сыграть в Чехии. Фото: "Ак Барс".

Федерация хоккея России объявила состав национальной сборной, который сыграет на четвертом этапе Евротура - Чешских хоккейных играх. В расширенный состав попали три игрока "Ак Барса" - защитник Дмитрий Юдин, а также форварды Дмитрий Воронков и Илья Сафонов.

Юдин и Сафонов уже давно тренируются со сборной и участвовали в товарищеских матчах. Воронков же восстанавливается после травмы.

Чешские хоккейные игры стартуют 13 мая. Для сборной России этот турнир станет финальным этапом подготовки к Чемпионату мира в Латвии.