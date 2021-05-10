"Лечение получают в полном объеме": в Ульяновске вспышка коронавируса среди иностранных студентов

По состоянию на 9 мая на стационарном лечении находятся 52 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских в регионе введены дополнительные меры контроля за эпидобстановкой.

Ранее в Ульяновской области зарегистрирована вспышка заболеваемости COVID-19 среди иностранных студентов Ульяновского государственного университета, прибывших из Индии в конце апреля-начале мая текущего года.

По уточняющей информации министерства здравоохранения области, из числа ранее изолированных контактных студентов-иностранцев после взятия тестов коронавирусная инфекция подтвердилась у большинства, в том числе, проходящая в бессимптомной форме. Все они госпитализированы в ковидные госпитали региона. По состоянию на 9 мая на стационарном лечении находятся 52 человека.

- За кругом контактных лиц продолжается медицинское наблюдение. Проводится регулярная дезинфекция в местах проживания контактных с заболевшими. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как удовлетворительное, у двух пациентов состояние средней степени тяжести, лечение получают в полном объёме, - отметила и. о. Министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, семиэтажное здание, на одном из этажей которого организованно проживали студенты, на основании предписания ведомства определено под обсерватор с проведением соответствующих противоэпидемических мероприятий. Здание полностью изолировано от посещения посторонних лиц.

Кроме того, накануне врио губернатора Алексей Русских поручил оборудовать под обсерватор для вновь прибывающих граждан из эпидимечски неблагополучных стран на базе санаторно-оздоровительной базы «Чайка» УлГУ, рассчитанной на единовременное размещение 150 человек.