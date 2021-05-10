Ко Дню Победы 2021 в Казани появилось граффити с изображением Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: мэрия Казани.

В Казани появилось граффити с изображением Героя Советского Союза, почетного гражданина города Бориса Кузнецова. Рисунок нанесли на стену здания кадетской школы-интерната, названной его именем. Борис Кузнецов окончил 6 классов школы №4, в которой сейчас находится интернат кадетской школы. Здание расположено по адресу: Катановский переулок, 1.

Идея о создании красочного граффити на фасаде учебного заведения принадлежит кадетам. Над граффити работал художник, который не пожелал раскрыть имя. Своей работой он хотел выразить благодарность за подвиг героев и внести личный вклад в сохранение памяти о них.

Граффити создавалось в течение четырех дней. На рисунке Борис Кузнецов изображен с телефоном, потому что в годы войны он был связистом и совершил подвиг при форсировании Днепра: в 1943 году под непрерывным вражеским огнем на самодельном плоту он переправился через реку, чтобы проложить кабельную линию и установить связь передового отряда с артиллерийской батареей. В ходе продолжительных боев многократно устранял повреждение линии связи, был дважды ранен, но оставался в строю.

СПРАВКА КП

Борис Киррилович Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Службу в Красной армии начал с 1942 года, на фронтах Великой Отечественной войны – с мая 1943 года в звании сержанта. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. В составе войск Воронежского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов принимал участие в битве за Днепр в 1943 году, в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской (1944 г.), Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской (1945 г.) наступательных операциях.

22 февраля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем Борис Кузнецов воевал в составе разведывательной группы.

С 1946 года Кузнецов находился в запасе. После войны он активно участвовал в восстановлении народного хозяйства республики: внес большой вклад в развитие нефтяной промышленности, участвовал в строительстве хлебокомбинатов в Альметьевске, Бугульме и Чистополе, а также ряда социальных объектов, в том числе – цирка в Казани, кирпичных заводов и других.

В 1966 году Борис Кириллович вышел на пенсию по состоянию здоровья, но продолжил работать и окончил Высшую партийную школу. В течение всей своей трудовой деятельности Борис Кириллович активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, проводил встречи со школьниками, призывниками и курсантами военных училищ. Борис Кузнецов также являлся членом президиумов ДОСААФ, РОСТО, Комитета ветеранов войны и военной службы РТ, Республиканского совета ветеранов (пенсионеров) РТ, общественной организации «Герои Татарстана», участвовал в работе татарстанского отделения Российской академии военно-исторических наук.

Борис Кузнецов награжден орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 26 медалями. Он принимал участие в парадах Победы в Москве в 1995, 1996, 1997, 2005, 2010 и 2015 годах.

Ушел из жизни Борис Кузнецов в прошлом году в возрасте 95 лет. Напомним, что Борис Кириллович стал прообразом воина-связиста, памятник которому был открыт в Казани накануне 70-летия Великой Победы.