В Казани на параде в честь Дня Победы промаршировали более двух тысяч военнослужащих

Фото: с сайта metshin.ru

9 мая 2021 года в честь Дня Победы в Казани прошел парад. По площади Тысячелетия промаршировали более двух тысяч военнослужащих. Всего 25 парадных расчетов. Они прошли под бой барабанов роты Казанского суворовского военного училища.

В числе участников парада - войска Казанского гарнизона, сотрудники МВД и МЧС, представители военных училищ, республиканских общественных объединений и студенты.

Следом за ними по площади проехали танки Т-34-85, ИС-3, Т-34 «Колхозник Татарии», знаменитая «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронетранспортеры и ремонтно-эвакуационная техника. Замыкали колонну ретроавтомобили.

Фото: с сайта metshin.ru

Парад завершился выступлением сводного хора Казани. Была исполнена песня «День Победы» Казани. Также во время праздничного концерта на площади Тысячелетия со сцены песню «Любимый город» исполнил актер Павел Прилучный, а народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхутдинов спел композицию «Мин яратам сине, Татарстан».

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