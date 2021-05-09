В Арском районе Татарстана за вакцинацию от коронавируса в магазинах и кафе начали делать скидки

Отметим, что, по последним озвученным данным Минздрава Татарстана, в республике от коронавируса привились уже 272 385 человек. Фото: Анастасия Осипова

Жителей Арского района Татарстана решили «награждать» скидками в магазинах и кафе за прохождение вакцинации от коронавируса.

- Самая главная ценность для любого человека — это здоровье, и мы поощряем социальную ответственность жителей нашего района, - отметил глава местного Исполкома Расул Мухарямов.

Так, данные о прививки от коронавируса отображаются в личном кабинете гражданина на сайте Госуслуг. Предъявив эту информацию жители Арского района могут получить скидку в точках общепита, садовом центре и ряде магазинов. Сообщается, что к участию в акции по предоставлению скидок за прохождение вакцинации в районе будут привлекаться все больше предприятий и организаций.

Отметим, что, по последним озвученным данным Минздрава Татарстана, в республике от коронавируса привились уже 272 385 человек, а 190 568 из них закончили эту процедуру, получив вторую инъекцию вакцины.