В Чувашии в ДТП с грузовиком, везущим детские аттракционы, пострадали три человека

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

8 мая около деревни Байбахтино Комсомольского района Чувашии водитель автомобиля «Лада Приора» столкнулся с впереди идущей легковушкой «Пежо». Иномарку от удара вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в грузовик МАЗ везущий детские аттракционы.

В результате аварии различные травмы получила 69-летняя женщина-водитель «Пежо», а также 56-летняя пассажирка «Приоры» и ехавший с ней семилетний мальчик.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

- Ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства, - сообщили в ГИБДД Чувашии.