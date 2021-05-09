Из-за вспышки коронавируса среди студентов из Индии в Ульяновской области для приезжих организуют обсерватор

Руководству УлГУ рекомендовано временно приостановить прием студентов-иностранцев. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вспышка заражения коронавирусом среди студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) прибывших из Индии была зафиксирована конце апреля - начале мая. Так, на данный момент от COVID-19 в ковидном госпитале лечатся 31 гражданин Индии и один гражданин Йемена. Сообщает Минздрав Ульяновской области.

В связи с этим врио губернатора региона Алексей Русских поручил организовать на базе санатория «Чайка» УлГУ обсерватор на 150 человек для всех прибывающих в область из эпидемически неблагополучных стран.

В свою очередь Роспотребнадзор Ульяновской области порекомендовал руководству УлГУ временно приостановить прием студентов-иностранцев.

Тем временем, в регионе подтвердили еще семь смертей от коронавируса. Число летальных исходов инфекции там на данный момент достигло 1 243, сообщает 9 мая федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Также в Ульяновской области за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе его обнаружили у 54 179 человек.